14 katten uit vervuilde woning gehaald

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft in samenwerking met de dierenpolitie Twente 14 katten in beslag genomen. De katten verbleven in een zwaar vervuilde woning in Hengelo. Zowel de dieren als de 81-jarige bewoonster hebben onmiddellijk hulp gekregen.

Hulp LID

De LID nam, met toestemming van de officier van justitie, de 14 verwaarloosde katten in beslag. Onze LID-medewerkers troffen een zwaar vervuilde woning aan met een bedwelmende ammoniakgeur. De veelal jonge en verwilderde katten deden, bij gebrek aan kattenbakken, hun behoeften overal in huis. Met de hulp van onze Dierenambulance Enschede en medewerkers van Dierenopvangcentrum Enschede zijn de katten gevangen. De katten lieten zich niet makkelijk vangen en werden zelfs in de ovenla van het gasfornuis gevonden.

Diergeneeskundig onderzoek

De aanwezige dierenarts constateerde bij veel van de katten parasieten, ademhalingsproblemen en diarree. De katten zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze nader onderzocht worden. Zo kunnen ze met de juiste behandeling hopelijk gauw opknappen.

Hulp voor eigenaresse

Om de 81-jarige eigenaresse te helpen, heeft de LID (in samenwerking met de dierenpolitie) contact opgenomen met de huisarts, GGD en de woningbouwvereniging, zodat er een geschikt hulpverleningstraject kan starten. Door verminderde sociale controle, komen we helaas vaker oudere en zieke mensen tegen die vereenzamen en die een teruggetrokken leven leiden. Ze krijgen enkel gezelschap van hun huisdieren. Omdat het met deze mensen in dit soort gevallen slecht gaat, krijgen ook de huisdieren onvoldoende goede zorg. Als hier melding van gedaan wordt, kunnen we gelukkig zowel baas als dier de nodige hulp bieden.