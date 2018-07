Plofkraak op geldautomaat Roosendaal

Om ongeveer 04.20 uur in de nacht van donderdag op vrijdag werd een plofkraak gepleegd op een geldautomaat gevestigd aan de President Kennedylaan in Roosendaal. Verschillende omwonenden werden wakker van een harde knal. Zij zagen drie personen wegrijden op een scooter.

De kraak werd gemeld bij de politie. Direct is een explosieven verkenner van de politie ingeschakeld. Ook de brandweer is uit voorzorg opgeroepen. Medewerkers van de gemeente zijn ter plaatse gegaan om een afzetting te verzorgen. Er is flinke schade ontstaan aan de naastgelegen apotheek en huisartsenpraktijk. Deze zijn tot nader order gesloten.

Of de krakers iets hebben buitgemaakt is nog niet bekend, de politie is nog volop bezig met het onderzoek. Medewerkers van het team Forensische Opsporing gaan technisch onderzoek doen en door de tactische recherche worden getuigen gehoord. Er zijn, voor zover bekend, geen gewonden gevallen. Sinds het tijdstip dat de plofkraak is gemeld zijn agenten op zoek naar mogelijke daders, die zijn nog niet aangetroffen.