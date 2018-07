F-16 vliegt prima op frituurvet

Een F-16 van Vliegbasis Leeuwarden stootte de afgelopen 2 weken minder CO2 uit tijdens het vliegen. Het toestel koos het luchtruim op kerosine met 5% BioFuel. De proef stopt nu, omdat er op dit moment onvoldoende biobrandstof beschikbaar is om met meer dan 1 toestel of langer dan 2 weken te vliegen.

De brandstof waarop het jachttoestel vloog, is gemaakt van gebruikt frituurvet en geproduceerd door AltAir Fuels in Californië. De luchtmacht is blij met deze eerste stappen op het gebied van verduurzaming. De F-16 blijkt op de alternatieve brandstof ook nog eens precies hetzelfde te kunnen als op traditionele peut. Het is de bedoeling eind dit jaar alle F-16's van Leeuwarden met het mengsel te laten vliegen.

Duurzame vliegtuigbrandstof

In 2010 vloog een Apache AH-64D-helikopter van de luchtmacht succesvol met 1 motor op een mix van 50% duurzame vliegtuigbrandstof. "Toen demonstreerden we de mogelijkheid daarmee te kunnen vliegen", aldus Hoofd afdeling Materieel Logistieke Regelgeving en Ontwikkeling kolonel Paul de Witte. "Duurzame vliegtuigbrandstof is echter nog steeds duurder dan fossiele kerosine, omdat het niet op grote schaal wordt gebruikt. En omdat het niet op grote schaal wordt gebruikt, is het nog te duur. Het is het klassiek kip-ei-dilemma. We willen graag duurzamer vliegen en helpen deze impasse te doorbreken." De F-16-vluchten van de afgelopen 2 weken noemt hij een logische volgende stap in het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof in militaire luchtvaart.

Elfwegentocht

De proef met de F-16 is nu gehouden, omdat Defensie via een motie van GroenLinks kamerlid Isabelle Diks werd opgeroepen mee te doen aan het project Elfwegentocht. Dat maakt deel uit van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Van 1 tot en met 14 juli moeten burgers, bedrijven en organisaties in Friesland zich zoveel mogelijk zonder fossiele brandstoffen verplaatsen.