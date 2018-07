HEMA in hoger beroep in rechtszaak tegen Levi’s

HEMA gaat in hoger beroep tegen de veroordeling van de betaling van circa €4,5 miljoen aan Levi’s voor het aanbrengen van bepaalde stiksels op spijkerbroeken. HEMA is het oneens met het oordeel en de argumentatie van de Rechtbank van Koophandel in Brussel. Daarnaast is HEMA het niet eens met de hoogte van de schadetoekenning aan Levi’s voor de vermeende geleden schade.