Slachtoffer (25) mishandeling overleden, verdachte aangehouden

De 25-jarige man die zaterdagochtend 7 juli werd mishandeld op de Amsterdamsestraatweg is in het ziekenhuis overleden. Een eveneens 25-jarige verdachte is aangehouden.

Zaterdag 7 juli werd het slachtoffer rond 02.30 uur in een horecagelegenheid op de Amsterdamsestraatweg mishandeld door een man, met wie hij eerder op de avond een woordenwisseling had gehad. Na de mishandeling ging de dader ervandoor. Het slachtoffer was zwaargewond en is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Agenten gingen op zoek naar de verdachte, maar vonden hem niet. Getuigenverklaringen werden opgenomen en camerabeelden veiliggesteld en geanalyseerd. Politieonderzoek leidde naar een 25-jarige Utrechter, die dezelfde zaterdagavond op de Laan van Engelswier werd aangehouden. De verdachte is voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft langer vastzitten.