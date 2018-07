Drie gewonden bij poging liquidatie

Donderdagavond zijn drie mannen gewond geraakt bij een schietincident in een horecagelegenheid aan de Dusartstraat nabij de Ceintuurbaan in Amsterdam.

De schutter is voortvluchtig, het onderzoeksteam zoekt getuigen. Een man kwam rond 18.50 uur de zaak binnenlopen en schoot meerdere keren in de richting van een aantal mannen die bij elkaar zaten. Een van hen werd meerdere keren in zijn borst geraakt en raakte levensgevaarlijk gewond. Een van de slachtoffers werd in zijn been geraakt en een ander in zijn arm. De schutter stapte in een witte bestelauto en reed onmiddellijk weg.

Forensisch onderzoek

Meerdere mensen hebben de slachtoffers opgevangen totdat de hulpdiensten er waren. De politie heeft direct de omgeving afgezet en ambulancepersoneel heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Alle slachtoffers zijn naar een ziekenhuis overgebracht. De recherche stelde direct een onderzoek in en forensische specialisten deden uitgebreid sporenonderzoek. Zoals te doen gebruikelijk duurt een forensisch onderzoek vele uren.

Vluchtvoertuig

In de loop van de nacht werd een brandende witte bestelauto aangetroffen op de Stadionkade. De recherche gaat er op dit moment vanuit dat deze auto gebruikt is bij het schietincident in de Dusartstraat.

Getuigen

Het rechercheonderzoek is in handen van een TGO (Team Grootschalig Opsporing) en die zijn op zoek naar getuigen die in of bij de horecagelegenheid waren tijdens het schietincident en met wie de politie nog niet gesproken heeft. Daarnaast zijn de rechercheurs op zoek naar mensen die gezien hebben dat de witte bestelauto op de Stadionkade werd geparkeerd en in brand gestoken.