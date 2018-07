Zoekactie in moordonderzoek Bobo Amadou Jalloh

In het onderzoek naar de moord op de 39-jarige Bobo Amadou Jalloh is de politie bezig met een zoekactie in een drietal bosschages in Brunssum.

Gezocht wordt naar spullen, bijv. kleding of spullen die als wapen kunnen dienen, die door de verdachten mogelijk gebruikt zijn bij het gewelddadige incident, dat in de nacht van 30 op 31 mei 2017 plaatsvond en waarbij Jalloh het leven liet.

Het gaat om twee gebieden in de nabijheid van de Brederostraat (in de buurt van de Zeekoelen) en een gebied naast de N276, de verbindingsweg van Brunssum naar Geleen.

Bij de zoekactie werkt de politie samen met een specialistisch team van de Koninklijke Landmacht.

Oproep

Ook al is het meer dan een jaar geleden, de politie hoopt toch nog iets aan te treffen dat verband kan houden met dit incident. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat burgers al eerder iets gevonden hebben, maar dit niet in verband hebben gebracht met de moord op Jalloh.

Mochten mensen in de dagen na het incident, of later nog, iets gevonden hebben of hebben zien liggen, dan kan dit doorgegeven worden aan het onderzoeksteam. Dit kan via 0900-8844 maar ook via het digitale tipformulier.

Aanhoudingen

In het onderzoek zijn inmiddels vier verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen van 39, 47 en 56 jaar uit Landgraaf, Geleen en Brunssum en een vrouw van 36 jaar uit Blerick. Alle verdachten hebben beperkende maatregelen opgelegd gekregen en daarom kunnen er verder geen mededelingen over dit onderzoek gedaan worden.