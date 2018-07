12.500 euro beloning voor gouden tip in onderzoek bedreiging burgemeester

De Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket in Limburg looft een beloning van 12.500 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de aanhouding en vervolging van de verdachte(n) in het onderzoek naar de bedreiging van de burgemeester van de gemeente Voerendaal.

Het incident vond plaats op 26 februari 2018 op de Retersbekerweg in Klimmen. Een gemaskerd persoon bedreigde de burgemeester rond 9.30 uur met een wapen toen hij op weg was met zijn auto.

Onderzoek

Een grootschalig onderzoeksteam is sinds maart met het onderzoek naar de bedreiging bezig. Er heeft onder andere een uitgebreid technisch en tactisch onderzoek plaatsgevonden. En om de zaak onder de aandacht te brengen bij specifieke getuigen, is in mei naar ongeveer 4.500 telefoonnummers die in de omgeving van de plaats delict zijn geweest een sms verstuurd. In deze sms werd een oproep gedaan bijzonderheden of andere informatie die van belang zouden kunnen zijn in het onderzoek te delen met de politie.

Opsporing Verzocht

Op dinsdag 17 juli a.s. zal het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan dit onderzoek besteden.

In de uitzending zullen onder andere beelden van de verdachte getoond worden. Daarnaast zullen ook andere incidenten worden benoemd die verband houden met de ondermijning van het gezag in Voerendaal.

Beloning

Met het uitloven van een beloning van 12.500 euro hopen het Openbaar Ministerie en Politie op het spoor te komen van de dader(s) van de bedreiging van de burgemeester.

Uitzending Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht is te zien op dinsdag 17 juli op NPO1. De uitzending begint om 20.30 uur. De herhaling is op woensdag 18 juli rond 12.00 uur op NPO2.