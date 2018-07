Zwarte Cross veranderd in Sahara

Met temperaturen van zo'n 28 graden in het zuidoosten van Nederland is het ook op Zwarte Cross in Lichtenvoorde bloedheet.

In het weekend blijven de temperaturen onveranderd hoog. In verband met de hitte heeft de organisatie van Zwarte Cross een rookverbod afgekondigd voor het terrein De Oase. De grond van dat terrein, speciaal voor gasten die de drukte van Zware Cross willen ontvluchten, is kurkdroog. Ook het aansteken van een kampvuur met een zogenoemde jettruck, gaat niet door. De organisatie laat het kampvuur wel branden, maar zal het vuur op een conventionele manier aansteken. Een woordvoerster van de organisatie heeft aan Blik op Nieuws laten weten dat ze in verband met de hitte verschillende maatregelen hebben genomen. Zo is er gratis drinkwater bij de spoeltoiletten en er hangen daar ook pompjes met zonnebrandcrème. Verder heeft de organisatie overkappingen laten plaatsen, zodat mensen uit de zon kunnen zitten.

Zwarte Cross is het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en de grootste motorcross ter wereld. Op de 21e editie van het driedaagse festival in 2017 kwamen 220.000 bezoekers af.

Voor zover bekend waren er nog geen mensen onwel geworden door de hitte of door een combinatie van hitte en alcohol. Woordvoerster Lotte liet weten dat de sfeer ook bij deze hoge temperaturen 'top' is en dat de bezoekers blij zijn dat de zon schijnt en ze niet door de regen hoeven te banjeren. Het gras is wel meer verdord, maar volgens de woordvoerster op de meeste plekken nog wel duidelijk gras.