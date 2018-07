EMTÉ komt met veiligheidswaarschuwing Pinguin diepvrieserwten extra fijn 1 kilo

EMTÉ supermarkten haalt per direct Pinguin diepvrieserwten extra fijn, 1 kilo uit de schappen en adviseert klanten die dit product gekocht hebben het niet te consumeren.

Tijdens microbiologisch onderzoek in de productieomgeving is Listeria aangetroffen. Het initiatief om deze producten terug te roepen betekent niet dat deze daadwerkelijk besmet zijn. Echter, het consumeren van een levensmiddel dat besmet is met de Listeria bacterie kan een voedselinfectie veroorzaken. Vooral zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) op de website.

Klanten die in het bezit zijn van dit product kunnen het terugbrengen en krijgen het aankoopbedrag retour, zo heeft EMTÉ laten weten. Het artikelnummer is 192111, en het betreft alle THT's.Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze afdeling Kwaliteitsdienst via het telefoonnummer: 0413-34 35 00.