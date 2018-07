Waarschuwen voor gevaren rivieren

In de IJssel bij Kampen verdronk donderdagavond een Syrische jongen. Een Poolse man en nog een Syrische jongen verdronken respectievelijk omstreeks 10 juni en op 23 juni in de Waal op precies dezelfde plaats. Deze trieste gebeurtenissen zijn voor de Landelijke Eenheid, Dienst Infra Zuidoost, en de eenheid Oost-Nederland aanleiding voor een waarschuwingscampagne.

Preventieposters

Zo zijn samen met Rijkswaterstaat in diverse talen preventieposters gemaakt. ‘Het gaat veelal om mensen die niet bekend zijn met de gevaren van onze rivieren,’ zegt Laura Sijbrant, gebiedsagent Infra-Oost-Utrecht. ‘Als Dienst Infra zijn wij meestal de eersten die ter plaatse gaan om vaak samen met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) en Rijkswaterstaat naar de drenkelingen te zoeken. De drie verdrinkingen binnen een week zijn voor ons aanleiding het Drowning Prevention Project te starten.’

Laura Sijbrant staat in dit project in direct contact met een Poolse politiemedewerker, die helpt de Poolse gemeenschap in Nederland te bereiken. Zo verzorgt zij bijvoorbeeld de tekst voor een tweet in het Pools, die de Dienst Infra op hun twitteraccount kan plaatsen. De politie heeft ook contact met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om met behulp van hen de poster met de waarschuwingsteksten in het Arabisch op de juiste plek te krijgen.