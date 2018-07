Voetbalclub mag lidmaatschap 8-jarige jongen niet afpakken vanwege 'agressieve' vader

Zijn vader was per direct niet meer welkom bij zijn wedstrijden en op het complex. De club zegt dat de vader zich herhaaldelijk bedreigend en intimiderend heeft uitgelaten. De voorzieningenrechter beslist vandaag in een kort geding dat de club het jongetje zijn lidmaatschap niet mocht afnemen.

De 8-jarige jongen speelt al 4 jaar bij Sporting’70. Zijn vader is jeugdtrainer geweest van onder andere het team waarin zijn zoontje nu speelt. Hij brengt hem naar trainingen en gaat mee naar uit- en thuiswedstrijden. Toen zijn zoontje op 11 november werd gewisseld tijdens een uitwedstrijd uitte de vader zijn ongenoegen en vertrokken zij nog tijdens de wedstrijd. Het bestuur heeft de vader daarna een afkoelingsperiode opgelegd tot 1 maart 2018 waarin hij onder andere niet meer bij wedstrijden mocht zijn. Na die periode liet het bestuur weten dat de teamgenootjes en hun ouders zich al eerder geïntimideerd voelden. Zij wilden hierover niet in gesprek. Toen het niet tot een oplossing kwam kreeg de vader het clubverbod en is het lidmaatschap van het jongetje voor het nieuwe seizoen afgenomen.

Vriendjes

De vader erkent dat hij fanatiek is, maar zegt het niet eens te zijn met de beschuldiging dat hij bedreigend en intimiderend is. De partijen verschillen hier dus van mening over. De rechter laat die vraag in het midden. Er valt niets aan te merken op het gedrag van het jongetje dat al 4 jaar bij de club voetbalt en daar ook vriendjes heeft gemaakt. Het gaat om het lidmaatschap van het jongetje, niet van de vader. Het jongetje wordt dus gestraft voor het (mogelijke) gedrag van zijn vader. Volgens Sporting’70 keerde de rust terug tijdens de afkoelingsperiode. In die periode bracht de moeder het jongetje naar de club. Dit zou zij weer kunnen blijven doen gaf zij aan tijdens de zitting.

Lidmaatschap

De rechter oordeelt dat het opzeggen van het lidmaatschap een te vergaande maatregel is en bepaalt dat de vereniging het lidmaatschap moet respecteren. Het argument van de club dat er een nieuw conflict zou ontstaan als het jongetje niet wordt ingedeeld in een door vader gewenst team staat het behoud van het lidmaatschap niet in de weg. Dat moet nog maar blijken. De rechter geeft de vader en voetbalvereniging vooral mee dat zij het belang van het jongetje voor ogen moeten houden.