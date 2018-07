Onderzoek naar mogelijke misstanden NFI

Een speciale commissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een onderzoek gestart naar mogelijke mistanden bij moordonderzoeken van het NFI. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uitspraken in strafzaken, zo laten advocaten weten. Dit melden meerdere media vrijdag. De fouten zouden zijn gemaakt op de afdeling die zich richt op dodelijke slachtoffers van steek- en slagwonden. Het is niet bekend wat er is misgegaan op de afdeling, maar een medewerker van het NFI voelde zich genoodzaakt om als klokkenluider naar buiten te treden.

Voorzitter Jeroen Soeteman van de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten zegt in een interview met NPO Radio 1: 'Het NFI maakt rapporten waardoor mensen veroordeeld worden voor moord of doodslag, en op basis waarvan lange gevangenisstraffen worden opgelegd. Het is een wetenschappelijk, zeer gerenommeerd instituut, dat wordt ingeschakeld in bijna alle grote zaken. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het in orde is. et kan zijn dat er nu mensen in de gevangenis zitten op basis van een rapport dat ondeugdelijk is.'

Uit een onderzoek naar de werkcultuur bij he NFI in 2017 bleek dat medewerkers zich onveilig voelen en last hebben van hoge werkdruk. Er is door het ministerie van Veiligheid en Justitie flink bezuinigd bij het NFI. Er terwijl erwijl er minder geld is, is er juist meer vraag naar forensisch onderzoek en wordt dit onderzoek steeds complexer en duurder. Dat leidt onder meer tot enorme wachttijden, zo schrijft NRC Handelsblad. Soeteman vindt geldgebrek als verklaring niet afdoende. 'De hele strafrechtketen heeft geld nodig. Dat vind ik een te gemakkelijke stap. Als klokkenluiders iets gaan melden, een mogelijke misstand, dan heeft dat niet met geld te maken, maar met gedragsregels of cultuur.'