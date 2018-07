Dode bij ongeluk op de N302 tussen Enkhuizen en Lelystad

Het ongeval gebeurde op de N302 tussen Enkhuizen en Lelystad. Volgens de politie is het dodelijke slachtoffer een Pool. De man zat na het ongeluk nog lang bekneld in zijn wagen. De vrachtwagenchauffeur is met verwondingen naar het ziekenhuis in Lelystad gebracht. Dit meldt Omroep Flevoland. De vrachtwagen en een personenauto zijn waarschijnlijk frontaal op elkaar gereden. Het incident gebeurde midden op de dijk. De Markerwaarddijk is daarom in beide richtingen is afgesloten. Het ongeval vond plaats in de spits, rond 17.30 uur.

De poltie onderzoekt het ongeval. De Markerwaarddijk daarom in beide richtingen is afgesloten.