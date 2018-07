Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij in Rotterdam is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het schietincident vond plaats op de Grote Visserijstraat. Hier werd een man in zijn been geschoten en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident. Volgens getuigen zijn er twee, mogelijk drie verdachten weggerend na de schietpartij.