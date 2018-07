Man (34) meerdere keren gestoken in Baambrugge door 19-jarige jongen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Baambrugge een 34-jarige man uit Wieringerwerf gewond geraakt nadat meerdere keren werd gestoken door een 19-jarige jongen uit De Ronde Venen. Dit meldt de politie zaterdag.

Tennisvereniging

'Het steekincident gebeurde even voor 04.30 uur bij een tennisvereniging op de Wethouder van Oostveenstraat. Toen de agenten ter plaatse kwamen zagen zij een gewonde man liggen. Hij had verschillende steekwonden', aldus de politie.

Verdachte aangehouden

Er werd direct een onderzoek ingesteld en hierbij kwam een verdachte in beeld. Deze verdachte, een 19-jarige jongen uit De Ronde Venen, is aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het steekincident wordt onderzocht. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Wieringerwerf. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.