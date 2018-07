Jongen ernstig gewond na steekincident, 4 verdachten aangehouden

Bij een schietincident in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hardenberg is een 19-jarige jongen ernstig gewond geraakt. Dit meldt de politie zaterdag.

Vier aanhoudingen

'De politie hield na het steekincident op de Brink rond 03.30 uur vier personen aan. De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het incident, waarbij de 19-jarige jongen zwaar gewond raakte', aldus de politie zaterdag.

Spullen gestolen

Het steekincident vond plaats omstreeks 3.30 uur. De aanleiding is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er een conflict ontstond nadat mogelijk persoonlijke spullen waren ontvreemd op een terras aan de Brink. Bij het conflict werd een 19-jarige jongen uit De Krim gestoken. Hij raakte daarbij zwaar gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek waarna al snel de verdachten in beeld kwamen. De vier verdachten, twee mannen van 27 en 33 jaar en twee jongens van 13 en 19 jaar uit de gemeente Hardenberg werden zaterdagochtend op hun woonlocatie aangehouden. Ze zijn ingesloten voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wie welke rol had bij het steekincident.