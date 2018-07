Dode en vier gewonden bij ernstig ongeval A59 Rosmalen

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn bij een ernstig verkeersongeval met een personenauto een dode en vier gewonden gevallen. Dit meldt de politie zaterdag.

Door sloot gereden

Rond 01.30 uur vond het ernstige ongeval plaats op de A59 in de buurt van Rosmalen. De auto is van de weg geraakt, door een sloot gereden en op de secundaire weg, de Graafsebaan, tot stilstand gekomen.

Vijf inzittenden

In het voertuig zaten 5 inzittenden. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Een 21 jarige vrouw uit Gemert is aan haar verwondingen overleden. De andere slachtoffers waren een 24 jarige vrouw uit Oss, een 17 jarige jongen uit Nuland, een 14 jongen uit Rosmalen en een 29 jarige man uit Den Bosch.

Getuigenoproep

De verkeersspecialisten van de politie doen uitgebreid onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Een van de onderdelen van het onderzoek is de afname van bloed om te testen op de aanwezigheid van alcohol. Ook is nog onduidelijk wie van de slachtoffers achter het stuur zat, ook dat zal uit het onderzoek moeten blijken.