OM sluit strafzaak tegen saunaclub YinYang met geldtransactie af

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is een transactie overeengekomen met twee leidinggevenden van saunaclub YinYang uit Roermond. 'Ook heeft het OM besloten de strafzaak tegen de saunaclub te seponeren', zo heeft het OM laten weten.

Verdenking witwassen

Het strafrechtelijk onderzoek Salinas leidde in november 2016 tot een doorzoeking in de saunaclub, onder meer op grond van een verdenking van witwassen. Die verdenking heeft echter geleid tot een sepot voor de saunaclub in het licht van de diverse compliance maatregelen die Yin Yang voor de toekomst heeft getroffen.

Elk 45.000,- euro

Tegen die achtergrond is het OM met de twee leidinggevenden van de saunaclub een transactie van elk 45.000 euro overeengekomen.