Dode en vier ernstig gewonden bij ongeval Kerkrade

Een 31-jarige Duitse bestuurder verloor zaterdagmiddag op de Valkenhuiserlaan in Kerkrade, vermoedelijk door een medische oorzaak, de macht over het stuur. 'De auto raakte van de weg en kwam ondersteboven naast de weg tot stilstand', zo laat de politie zaterdag weten.

Kind overleden

'De bestuurder, maar ook zijn drie zonen en een vriendje van de zonen, raakten bij het ongeval gewond. Van een van de kinderen, een jongen van 10 jaar, was de toestand zeer ernstig en overleed in de nacht van zaterdag op zondag aan zijn verwondingen, aldus de politie.

Medische oorzaak

De politie verricht onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het vermoeden is dat er een medische oorzaak is voor het verliezen van de controle. De bestuurder en het ernstig gewonde kind zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Heerlen en de drie andere kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Alle inzittenden komen uit een Duits plaatsje, net over de Nederlandse grens.