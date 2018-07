Politie maakt opnieuw een eind aan illegale ´houseparty´

De politie heeft afgelopen nacht, na meldingen van geluidsoverlast, opnieuw een eind gemaakt aan een illegale ´houseparty´, deze keer in een bosperceel nabij de Kastanjelaan/Parallelweg in Dorst. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd door de politie aan een soortgelijk feest een eind gemaakt die gehouden werd op een terrein van Natuurmonumenten in Ulicoten. Daar het om dezelfde organisatie ging is in Dorst een aanhanger met daarop de complete geluidsinstallatie, aggregaten en jerrycans in beslag genomen.

Rond 04.15 uur kreeg de politie meldingen vanuit Teteringen dat daar enorme geluidsoverlast werd ervaren afkomstig uit het bos. Diverse eenheden zijn gaan zoeken naar de bron van de overlast. De dienders kwamen uit op de Kastanjelaan/Parallelweg in Dorst, waar ze enkele jongeren uit het bos zagen komen. De agenten zagen verder in het bos een Opel Zafira staan met daarachter een aanhanger met daarop onder meer grote geluidsboxen. Een van de agenten, die de voorgaande nacht ook dienst had, herkende deze wagen omdat die ook in Ulicoten het middelpunt van het illegale muziekfeest was. Ze hebben de organisator die ook de voorgaande nacht aanwezig was opgeroepen om alles op te ruimen. Hierna is door de politie officier van dienst besloten om de complete aanhanger met de spullen in beslag te nemen omdat de ´heren´ de nacht ervoor ook al gewaarschuwd waren. Staatsbosbeheer is in kennis gesteld en bekijkt vandaag of er schade is aan het bos.