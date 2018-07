Is er leven na het stof

Voor de bezoekers van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is het net als voorgaande dagen stofhappen. Door de enorme droogte is het terrein net een enorme zandbak.

De organisatie heeft vannacht nog geprobeerd om de grond vochtiger te krijgen met water, maar dit bleek een druppel op een gloeiende plaat. Het water verdween meteen in de grond.

Ook zondag is het weer gezellig druk op het festival in Lichtenvoorde. Dit jaar was er het thema is er leven na de dood. Dit had beter veranderd kunnen worden is er leven na het stof.