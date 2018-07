Zoektocht naar vermiste vrouw in strandbad Nuenen voortgezet

De zoektocht naar de vrouw die zondag in het Laco strandbad in Nuenen tijdens het snorkelen vermist raakte, wordt maandagochtend voortgezet.

Bij de actie wordt ook een sonorboot uit Driebergen ingezet, Dit meldt Omroep Brabant. De vrouw was aan het snorkelen of 'freediven' (duiken zonder zuurstof), maar kwam niet meer boven. Volgens de beheerder had ze regelmatig contact met haar man, die ook bij het strandbad was. Toen het contact enige tijd uitbleef, begon de man zich zorgen te maken. Het duikteam dat werd ingezet moest zondagavond vanwege de invallende duisternis de zoektocht staken. Vandaag wordt verder gezocht door de duikers.