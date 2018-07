Vrouw aangehouden voor ongeval Bladel

In de nacht van zondag op maandag werd een zwaargewonde fietser aangetroffen op de Hallenstraat in Bladel. Hij bleek waarschijnlijk te zijn aangereden.

In de loop van de nacht hielden we een 52-jarige vrouw uit Oudheusden aan, die we er van verdenken betrokken te zijn geweest bij het ongeval.

Het slachtoffer, een 39-jarige inwoner van Hapert, werd rond 01.15 uur zwaar gewond gevonden. Hij werd na een eerste behandeling ter plaatse door een trauma-arts overgebracht naar een ziekenhuis. De man liep meerdere breuken en inwendig letsel op. Hij is inmiddels geopereerd. Verkeersspecialisten van de politie startten direct een onderzoek naar de toedracht en we startten de zoektocht naar de mogelijke veroorzaker.

Onderzoek

De politie bekeek onder andere camerabeelden van een bedrijf in de directe omgeving van de plaats van het ongeval en haar specialisten deden nauwkeurig sporenonderzoek. Dit alles bij elkaar leidde naar de mogelijke identiteit van de vermoedelijke bestuurster. Zij werd rond kwart voor vijf gearresteerd en overgebracht naar een politiebureau. Daar werd ze uitgebreid verhoord. Omdat er geen verdere redenen waren om haar nog langer vast te houden, werd de vrouw maandagochtend in vrijheid gesteld. De bevindingen van het (sporen-)onderzoek en de verklaringen worden later na afronden van het onderzoek in dossier vastgelegd. Het is aan de officier van justitie om te beoordelen of de vrouw wordt vervolgd.

Getuigen

Ondanks de aanhouding en latere in vrijheid stelling van de verdachte is het onderzoek nog in volle gang. De politie nog altijd graag in contact met mensen die iets gezien hebben van het ongeval. Of misschien zijn er mensen die het slachtoffer in de tijd voordat hij gewond werd aangetroffen hebben zien fietsen in de buurt van de Hallenstraat. Die kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of eventueel anoniem met 0800-7000.