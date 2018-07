Rode Kruis geeft tips voor warme Vierdaagse

De hulporganisatie raadt aan om voldoende te drinken en te eten om uitdroging te voorkomen. Verder is het belangrijk luchtige kleding en een hoofddeksel te dragen en goed in te smeren. Het Rode Kruis verzorgt voor de 72e keer de EHBO en medische hulp tijdens de Vierdaagse.

Nynke Smit, projectleider Rode Kruis voor de hulpverlening Vierdaagse: “Uiteraard raden we wandelaars aan om veel water te drinken, maar ook af en een toe een bouillonnetje of sportdrankje voor de nodige zouten en mineralen. Of eet een zakje zoute chips.” Om blaren te voorkomen door warme, zweterige voeten is het verstandig om extra sokken mee te nemen. “Doe halverwege de dag droge sokken aan. Een vochtige huid vergroot de kans op blaarvorming, dus het is goed die zo droog mogelijk te houden. Een beetje talkpoeder kan ook helpen.”

Het Rode Kruis zet dit jaar ongeveer 1000 vrijwilligers in tijdens deze 102e editie van de Vierdaagse: 250 vrijwilligers zijn actief tijdens de Vierdaagsefeesten en de festiviteiten rondom Nijmegen en de overige 750 vrijwilligers werken mee om de wandelaars van de Vierdaagse de finish te laten halen. Deze hulpverleners houden zich de hele week bezig met kleine en grote ongevallen: van blaren en krampen tot insectenbeten en flauwtes.

De Rode Bank

Voor wandelaars die op de start- en finishlocatie behandeld willen worden en op hun beurt moeten wachten, heeft het Rode Kruis dit jaar een bijzondere plek om uit te rusten: de Rode Bank. De wachtenden kunnen hierop zitten en met behulp van Virtual Reality de aandacht van hun pijnlijke voeten afleiden door het zien en horen hoe vluchtelingen uit Syrië leven.

De indringende verhalen en beelden die de wandelaars zien en horen, zijn opgenomen in informele vluchtelingenkampen in Libanon. De vluchtelingen zijn voor hun levensonderhoud vaak volledig afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis. De EU ondersteunt met het MADAD-programma deze opvang in de regio. Veel Nederlanders weten dit niet. Het Rode Kruis wil met deze actie aandacht en begrip vragen voor vluchtelingen. Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht.