Chinook heli komt brandweer helpen om duinbrand Heemskerk te blussen

Maandag is aan het eind van de ochtend een grote duinbrand uitgebroken in de duinen bij Heemskerk ter hoogte van duingebied De Kruisberg.

Groots opgeschaald

'De brandweer is groots opgeschaald om uitbreiding te voorkomen. Het gaat om een gebied van ongeveer 400 bij 400 meter', zo laat de veiligheidsregio Kennemerland maandagochtend weten.

Waarschuwing

Mensen worden verzocht het gebied te verlaten en niet in te gaan, vanwege het risico op uitbreiding door de wind en de inzet van de brandweer. Het gebied en de omliggende wegen zijn afgesloten door de politie zodat de brandhaard bereikbaar is voor hulpdiensten. De politieheli is ingezet om foto’s te maken van het gebied dat in brand staat.

Update 14.45 uur

'Verkenningseenheden van de brandweer houden de directe omgeving van de brandhaard nauwlettend in de gaten. Er zijn vier brandweer pelotons ingezet: 1 voor de brandhaard, 1 om uitbreiding te voorkomen en 2 voor aflossing', aldus de Veiligheidsregio Kennemerland.

Update 15.00 uur

Rond 15.00 uur is vanaf vliegbasis vanaf thuisbasis vliegbasis Gilze-Rijen een Chinook helikopter vertrokken om te ondersteunen bij blussen van een grote duinbrand bij Heemskerk. Daarbij wordt geblust vanuit de lucht door een grote hoeveelheid water, die in een grote waterzak een zogenaamde Bambi-Bucket, over de brandhaard te laten vallen.

