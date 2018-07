Problemen met drinkwater in Groningen

Bewoners in Groningen Stad en in de omgeving Haren hebben maandagmiddag te maken met problemen met de druk van het drinkwater. Dit meldt het Waterbedrijf Groningen maandagmiddag.

Minder druk

Het drinkwater stroomt met veel minder druk uit de kranen. Het waterbedrijf is druk bezig om de oorzaak te achterhalen. 'We zijn op de hoogte van drukklachten (minder water) in de omgeving van de stad Groningen. We zijn druk bezig met het uitzoek van de oorzaak. We houden u op de hoogte zodra duidelijk is wat er aan de hand is. Excuses voor het ongemak', zo laat het waterbedrijf via Twitter weten.

Advies

Het waterbedrijf adviseert de getroffen bewoners om de schaduw op te zoeken. Verder adviseert het waterbedrijf om wanneer men toch water gaat halen in de supermarkt om ook meteen wat water mee te nemen voor de buren. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend.

Update 15.15 uur

Het Waterbedrijf Groningen is een 'klein stapje verder' en weet inmiddels dat de storing in de productielocatie De Punt zit waardoor het water niet verder ‘getransporteerd’ wordt naar de huishoudens in de stad Groningen en omgeving Haren en deel van Paterswolde.

Onderzoek oorzaak storing

Het Waterbedrijf Groningen gaat nu kijken wat daarvan de oorzaak is en hoe het probleem is op te lossen. Sommige wijken aan de rand van de stad hebben wel water, vanwege de koppeling met de leidingen in de provincie. Het water dat uit de kraan komt is gewoon drinkbaar.

