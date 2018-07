De Telegraaf moet van rechter artikel over 'hack' rectificeren

Dagblad De Telegraaf moet een artikel over een vermeende hack bij cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab rectificeren. 'Dat heeft de rechter maandag bepaald in een kort geding dat Kaspersky Lab had aangespannen tegen TMG, de uitgever van de krant', zo laat de rechtbank maandag weten.

'Kaspersky Lab gehackt'

Op 3 februari 2018 publiceerde De Telegraaf een artikel over Rian van Rijbroek, die bekend is als expert op het gebied van cyberveiligheid. In dat artikel stond onder meer dat Van Rijbroek aan de betrokken journalisten zou hebben verteld dat zij (in opdracht van veiligheidsdiensten) het netwerk van Kaspersky Lab zou hebben gehackt. Na de publicatie ontkende Van Rijbroek echter dat zij die bewering had gedaan tegenover de journalisten van De Telegraaf. Kaspersky meldde daarnaast dat er nooit op hun netwerk was ingebroken. Omdat Kaspersky meende reputatieschade te hebben geleden door de publicatie spande het bedrijf een rechtszaak tegen TMG aan.

Krant levert onvoldoende bewijs

De voorzieningenrechter oordeelt dat de publicatie inderdaad onrechtmatig was. De betrokken journalisten hebben volgens de rechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Van Rijbroek hen daadwerkelijk zou hebben verteld dat zij in het computernetwerk van Kaspersky zou hebben ingebroken. De journalisten konden geen opnamen, aantekeningen of andere bewijzen overleggen die hun verhaal konden ondersteunen. Daar komt nog bij dat zij Kaspersky Lab niet om een reactie hebben gevraagd en geen verder onderzoek hebben ingesteld naar de vermeende beweringen van Van Rijbroek.

Verweer afgewezen

TMG stelde dat uit de toonzetting van het artikel blijkt dat de beweringen van Van Rijbroek niet serieus moesten worden genomen. Dit verweer wijst de voorzieningenrechter af: hoewel de toonzetting luchtig is en vraagtekens worden gezet bij het waarheidsgehalte van de uitlatingen van Van Rijbroek, bevat de tekst ook aanwijzingen dat Van Rijbroek wel degelijk serieus genomen moet worden. Dit ambivalente beeld kan bij de gemiddelde lezer de gedachte opwekken dat (een deel van) van wat Van Rijbroek zou hebben gezegd mogelijk wel degelijk op waarheid berust. Hier hadden de journalisten rekening mee moeten houden, oordeelt de voorzieningenrechter. TMG moet binnen drie dagen een rectificatie plaatsen in de krant en op de website van De Telegraaf.