Geen metrokaartje maar wel twee pistolen en patronen

Bij een RET-controle deden controleurs op dinsdagavond 3 juli 2018 een opvallende vondst. 'Er werden twee vuurwapens en patronen gevonden bij een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd op metrostation Rijnhaven gecontroleerd nadat hij betrapt was op zwartrijden’, zo laat de politie vandaag weten.

Metro

'De man zat dinsdag rond 21.00 uur in de metro. Bij een controle van vervoersbewijzen op metrostation Rijnhaven, bleek dat de man geen geldig vervoersbewijs had', aldus de politie maandag.

Gewapend

Na de mededeling dat op het politiebureau zijn kleding en tas onderzocht zouden worden, gaf de verdachte aan dat hij gewapend was. In zijn tas zaten twee pistolen en een zakje met 9 patronen. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar politiebureau Zuidplein. Waarna hij later is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit nog vast.

Vuurwapenbezit is niet normaal

De politie wil het vuurwapengeweld terugdringen. Voor een actief veiligheidsbeleid in het openbaar vervoer werkt de politie o.a. samen met partners zoals de RET. Een ander voorbeeld is de steunbetuiging voor het initiatief Wapens de Wijk Uit, geïnitieerd door bewoners en ondernemers in Rotterdam-Zuid die het vuurwapengeweld zat zijn. De politie werkt mee aan deze mentaliteitsverandering en spoort iedereen aan zich uit te spreken dat vuurwapenbezit niet normaal is.