Auto knalt op rimob na aanrijding

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto op de A4 is maandagmiddag de auto dwars op een rimob terecht gekomen. Het ongeval vond plaats voorbij de Beneluxtunnel op de splitsing naar de A4 en de A20.

Rijstrook afgesloten

Ambulance en politie zijn ter plaatse gekomen om hulp te bieden. Er is 1 persoon door het medisch personeel gecontroleerd, maar er is niemand naar het ziekenhuis vervoerd. Als gevolg van het ongeval is 1 rijstrook van de A20 richting Vlaardingen tijdelijk afgesloten geweest, maar het verkeer ondervond nauwelijks hinder.