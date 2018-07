Teveel restalcohol bij 31 bestuurders bij alcoholcontrole Zwarte Cross

Maandagochtend heeft de politie na afloop van de Zwarte Cross op de vertrekroute N313 weggebruikers op alcohol gecontroleerd. 'Van de 1950 gecontroleerde bestuurders bleken er 31 teveel restalcohol in hun bloed te hebben. Van 2 beginnend bestuurder is het rijbewijs ingevorderd', zo laat de politie maandag weten.

'Restalcohol'

'De politie controleerde net als voorgaande jaren de huiswaarts kerende festivalbezoekers op restalcohol’, aldus de politie. Dit is het percentage alcohol dat in het bloed blijft na een te korte nachtrust. Het menselijk lichaam heeft 1 tot 1,5 uur nodig om een standaard glas alcohol af te breken.

'De Domme Aanleg'

De weggebruikers zijn tussen 07.00 en 13:00 uur gecontroleerd aan de N313 ter hoogte van het restaurant ‘De Domme Aanleg’. In totaal is er 25 keer proces opgemaakt. Onder hen waren 10 beginnend bestuurder (en van 2 van hen is het rijbewijs ingevorderd.) Vorig jaar werden 3000 mensen gecontroleerd en kregen 26 bestuurders proces-verbaal waarvan vijf beginnende bestuurders. Van vier bestuurders (waarvan twee beginnend bestuurders) is toen het rijbewijs ingevorderd.

Samenwerking

De controles zijn gehouden door het verkeershandhavingsteam eenheid Oost-Nederland. Ook het team van Veilig Verkeer Nederland was weer aanwezig en deelde sleutelhangers uit aan nuchtere bestuurders.