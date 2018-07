NFI-directeur stapt voortijdig op

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het handelen van de algemeen directeur ad interim van het NFI niet in overeenstemming is geweest met de gedragsregels die zijn vastgesteld in de Gedragscode Integriteit Rijk ten aanzien van privérelaties op het werk. Dit meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag.