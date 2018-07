Politie houdt verdachte aan na vondst dode vrouw Waldecklaan Hilversum

Door geweld omgebracht

Op 9 juli rond 11.15 uur kwam een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Waldecklaan. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse. De brandweer betrad het pand als eerste, omdat er een sissend geluid werd gehoord, wat kon duiden op gas in de woning. Nadat zij constateerden dat dit niet het geval was, konden agenten naar binnen. In de woning werd de 22-jarige vrouw aangetroffen. Zij is door geweld om het leven gekomen.

Aanhouding

Het Team Grootschalige Opsporing, samengesteld uit zowel tactisch als forensisch rechercheurs, startte direct een onderzoek. Uit het onderzoek is een verdachte in beeld gekomen. Deze verdachte werd maandag 16 juli aangehouden. Zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw wordt onderzocht. Vermoedelijk ligt de oorzaak van het incident in de relationele sfeer, maar de aanleiding is nog onduidelijk. De recherche kan gedurende het onderzoek helaas geen verdere mededelingen doen. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.