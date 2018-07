Dakbrand Amsterdam Oud Zuid snel onder controle

De brandweer van Amsterdam werd maandag omstreeks 14.45 uur gealarmeerd voor een brand aan het Valeriusplein in Amsterdam Oud Zuid. Na ongeveer een half uur was de brand onder controle.

Volgens de eerste melding zou het gaan om een onderwijsgebouw, toen de brandweer ter plaatse kwam werd duidelijk dat het een woongebouw betrof. De brand heeft korte tijd gewoed op het dak van een woning, na ongeveer een half uur kon het sein brand meester worden gegeven. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met nabluswerkzaamheden. Ten tijde van de brand zijn de bewoners van de woning en de buren van onder- en naastgelegen woningen tijdelijk opgevangen. De brandschade is door het snelle ingrijpen beperkt gebleven tot het dak. De woning direct onder de brandlocatie is niet bewoonbaar vanwege waterschade. Bij de brand raakte niemand gewond.

Eerder op de dag vonden werkzaamheden plaats, maar het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan.