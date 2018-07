'Commandant Amsterdamse brandweer door eigen personeel bedreigd'

Hij heeft al twee keer aangifte gedaan, in februari en in maart. De recherche onderzoekt de bedreigingen. Het Openbaar Ministerie heeft de bedreigingen aan het AD bevestigd. De bedreigingen zijn inmiddels zo ernstig dat de branweercommandant beveiligd moet worden, zo hebben bronnen aan de krant laten weten. Volgens hen is er een inzamelingsactie gehouden om Schaap dood te laten rijden. Daarnaast zou Schaap ook bedreigd worden door een motorbende.

Machocultuur

Schaap ligt sinds zijn komst in 2016 al onder vuur. Hij was als oud-politiechef door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan aangesteld om de bezem door het korps te halen. Schaap had de opdracht korte metten te maken met de gesloten machocultuur, waarin seksisme en racisme getolereerd werden.