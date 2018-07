Waterbedrijf Vitens: mogelijk lagere waterdruk door droogte

In de afgelopen dagen is het watergebruik door de warmte weer enorm toegenomen.

Waterbedrij Vitens waarschuwt dat hun klanten in Overijssel en Friesland daardoor dinsdag mogelijk een lager waterdruk kunnen ervaren, vooral in de avond. Dit meldt RTV Oost. Een lager waterdruk kan bijvoorbeeld een minder krachtige douchestraal tot gevolg hebben. Dat is in Overijssel vooral te merken langs de Vecht en in Enschede en omgeving. Vitens tegen de lokale omroep: 'Er wordt momenteel circa 45 procent méér water verbruikt dan normaal in de provincies Friesland en Overijssel.' Vanwege de aanhoudende droogte roept Vitens op om extra zuinig met watergebruik om te gaan en onnodig gebruik te vermijden.