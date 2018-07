Meisje (14) overleden na verkeersongeval in Katwijk

Het ongeval vond omstreeks 17.15 uur plaats. Door nog onbekende oorzaak kwam een personenauto op de Katwijkseweg in aanrijding met een fietsster. De personenauto raakte door het ongeval te water. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben zich over de slachtoffers ontfermd. Het slachtoffer op de fiets, een 14-jarig meisje uit Voorburg, raakte door het ongeval zwaargewond. Zij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar zij diezelfde avond nog aan haar verwondingen overleed. Ook de vrouw in de personenauto raakte bij de aanrijding gewond en werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit Den Haag. Zij is als verdachte in het onderzoek aangemerkt . De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) en de Tactische Ongevals Behandeling (TOB) onderzoeken de toedracht. Getuigen van het ongeval hebben op het politiebureau slachtofferhulp gekregen.