Rechtbank legt Michael P. 28 jaar celstraf op met tbs en dwangverpleging

Rechtbank Midden-Nederland heeft Michael P. veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf met tbs en dwangverpleging. Precies wat het Openbaar Ministerie had geëist

De rechtbank acht hem schuldig aan het verkrachten, ontvoeren en doden van Anne Faber. Michael P. (28) is ook veroordeeld voor het mishandelen van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Daarnaast moet hij ruim 56.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie en de vriend van Anne voor zowel materiële als immatiële schade.

Volgens de recher is er bij P. sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens, een persoonlijkheidsstoornis, borderline, verslaving aan middelen zoals Ritalin en cocaïne en snel agressief worden. Hij kreeg geen levenslang opgelegd, omdat anders de kans bestond dat hij vervroeg vrij zou komen zonder behandeld te zijn. Nu krijgt hij tbs met dwangverpleging zo lang als nodig is.

Fietstocht

Anne Faber verdween op 29 september tijdens een fietstocht. Bij Den Dolder kwam ze in botsing met P. die een scooter bestuurde. Hij bedreigde haar met een mes, waarna hij haar mishandelde en verkrachtte. Daarna knevelde hij haar en reed hij nog een kwartier met haar rond op zijn scooter. Uiteindelijk doodde P. haar op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Uiteindleijk werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied bij Zeewolde. Zeewolde is de woonplaats van P.