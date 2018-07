OM eist 3 jaar cel voor afpersing met seksueel getint beeldmateriaal

De man deed zich via chatrooms en tinder voor als jonge vrouw. In zijn gesprekken met slachtoffers verleidde hij hen ertoe intiem beeldmateriaal te delen. Op het moment dat hierop ingegaan werd, veranderde de toon van het gesprek. Hij dreigde de intieme foto’s of video’s die met hem werden gedeeld te verspreiden. Om dit te voorkomen moesten slachtoffers, vaak meerdere keren, geld aan hem overmaken. Zo maakte hij door heel Nederland mensen geld afhandig.

De politie komt de verdachte op het spoor naar aanleiding van een tragische gebeurtenis in de nacht van 13 januari op 14 januari 2017. Die nacht wordt een 20-jarige jongen aangereden door een auto op de A28 ter hoogte van Beilen. Later blijkt deze jongen slachtoffer te zijn geworden van afdreiging door de verdachte. Na geld te hebben overgemaakt, werd hem door verdachte bevolen dit nogmaals te doen. Het slachtoffer geeft op dat moment aan geen enkele andere uitweg te zien dan zelfmoord. Hij laat zijn telefoon achter in zijn kamer, en overlijdt ten gevolge van de aanrijding op de A28. Door onderzoek aan de telefoon van het slachtoffer, komt de politie de 23-jarige verdachte op het spoor. Uit nader onderzoek blijkt dan ook dat verdachte op precies dezelfde wijze al veel vaker mensen geld afhandig maakte.

De officier van justitie acht bewezen dat de verdachte verschillende personen meerdere keren heeft afgedreigd. Hiermee heeft hij een grove inbreuk gemaakt op het vertrouwen van zijn slachtoffers.