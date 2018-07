Agent gewond bij aanhouding

Een agent is dinsdag rond 02.30 uur gewond geraakt bij een aanhouding op de Jan Verfailleweg in Den Helder. Agenten gingen af op een melding dat er vernielingen werden gepleegd aan auto’s.

Een 34-jarige man uit Hoorn werd op de locatie van het incident aangetroffen. Direct was de verdachte agressief tegen de agenten. De man schreeuwde en gaf één van de agenten een vuistslag in het gezicht. Hierdoor kwam de politieman ten val.

Ondanks de klap wisten beide agenten de verdachte, met behulp van pepperspray, aan te houden. De agent heeft flink letsel in het gezicht opgelopen en is in het ziekenhuis behandeld. Daar moet de agent ter controle blijven. De verdachte is aangehouden en voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.