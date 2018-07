Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar georganiseerde hennepteelt

De politie Noord Nederland doet vandaag in een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt diverse invallen. Inmiddels zijn meerdere aanhoudingen verricht.

De actie concentreert zich voornamelijk in Leeuwarden. In de loop van de middag volgt meer informatie over dit onderzoek naar georganiseerde hennepteelt.