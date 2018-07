Vier jaar cel voor snijden kind (2) met stanleymes

Een 36-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf waarvan 2 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. Op eerste kerstdag 2017 was hij op bezoek bij zijn ex-vrouw en dochtertje. De man kreeg ruzie met zijn ex en sneed zijn twee jaar oude dochtertje met een stanleymes in de hals. Hij was flink onder invloed van alcohol.