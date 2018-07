Weinig incidenten tijdens Vierdaagsefeesten

Ook de maandag was weer een drukke dag in de binnenstad van Nijmegen. In de stad werden de lichtkranten geactiveerd om te waarschuwen dat het op de Waalkade en bij Faber druk was. De politie kan direct op de officiële accounts van de organisatie communiceren zodat alle informatie eenduidig is. Alle gebruikers van de app en het twitteraccount van de organisatie ontvingen zodoende gelijktijdig hetzelfde bericht als op de lichtkranten over de drukke locaties.