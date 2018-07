ANWB verwachte files rond Vierdaagse

De ANWB verwacht vrijdag 20 juli lange files rond Nijmegen vanwege de intocht van de Vierdaagse. In de loop van de ochtend ontstaan de eerste opstoppingen op de wegen rond Nijmegen zoals de A50, A73 en de N325. De files houden tot in de middag aan. Komend weekend sluiten ook de scholen in de regio Noord hun deuren en begint in de regio Zuid de bouwvak. Maar dat zal niet tot lange files leiden.

Bij Nijmegen wordt het wel dringen op de weg. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten verwacht deze week zo’n 250.000 bezoekers, waarbij het zwaartepunt op vrijdag ligt. Grootste knelpunt is het knooppunt Ewijk, waar de A50 en de A73 bij elkaar komen. Ook voor de Waalbrug vanuit Arnhem loopt het vrijdagmiddag vast.

Qua vakantiedrukte zal het vrijdagmiddag wel loslopen, verwacht de ANWB. Miljoenen mensen zijn immers al vrij. Juist om die reden sluit Rijkswaterstaat een aantal snelwegen af voor ingrijpende werkzaamheden. Dat is onder meer het geval bij het Haagse knooppunt Ypenburg op de A4 naar Rotterdam en bij Roermond, waar de A73 in beide richtingen dicht gaat.

Wie met de auto naar zijn of haar buitenlandse vakantiebestemming gaat, ontkomt vooral zaterdag niet aan files. Vanuit de dichtbevolkte Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen vertrekt een tweede golf vakantiegangers naar het zuiden van Europa. Dat leidt tot files op de Autobahnen als de A3, de A8 en de A61. Bij Hockenheim zijn dit weekend Formule-1 races

In Frankrijk verwacht de ANWB de langste files in de Rhône-vallei op de A6/A7 en op de A10 bij Orléans. Ook in de Tour-finishplaatsen als Mende en Carcassonne wordt het druk.

In Oostenrijk zijn de A10 Salzburg-Villach, de Karawankentunnel naar Slovenie in de A11 en de Fernpasroute (B179) de grootste knelpunten. Vakantiegangers die via Zwitserland onderweg naar het zuiden rijden moeten voor de ingang van de St Gotthardtunnel (A2) veel geduld hebben. De wachttijd loopt daar zaterdag op tot meer dan twee uur.