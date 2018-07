Veroordeling voor doodsteken 15-jarige plaatsgenoot

Een 16-jarige jongen uit Almere is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 226 dagen jeugddetentie voor het doodsteken van een 15-jarige plaatsgenoot. Ook legt de rechtbank hem voorwaardelijk de PIJ-maatregel op, in de volksmond ook wel jeugd-tbs genoemd.

Worsteling

Verdachte was met geweld beroofd van zijn tasje. Hij is achter de daders aangegaan en zag op een gegeven moment het slachtoffer met zijn tasje lopen. Hij heeft het tasje teruggepakt. Op dat moment ontstond een worsteling waarbij de verdachte zijn mes pakte. Hij is daardoor zelf aan zijn hand verwond geraakt en heeft vervolgens het slachtoffer meermalen gestoken, met fataal letsel als gevolg.

Noodweer

Volgens de advocaat van de jongen moest hij zich verdedigen en was er sprake van noodweer(exces). De rechtbank gaat daar niet in mee. Er was sprake van een noodweersituatie, maar de verdachte heeft de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden door in de worsteling het mes te pakken en daarmee het slachtoffer vijf keer te steken.

Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de verdachte verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Mede daarom wijkt de straf af van de eis van de officier van justitie. Tijdens de proeftijd van 2 jaar moet de verdachte zich verplicht laten behandelen in een kliniek en wordt er toezicht op hem gehouden. Mocht die behandeling niet aanslaan of gaat de jongen in die tijd opnieuw in de fout dan kan hij alsnog de PIJ-maatregel opgelegd krijgen. Een tweede verdachte is vorige week door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van betrokkenheid bij het steekincident.