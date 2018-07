Defensie schaft 4 onbemande MQ-9 Reapers aan

Defensie heeft een overeenkomst getekend met de Verenigde Staten voor de aanschaf van 4 MQ-9 Reapers. De ondertekening vond dinsdag plaats tijdens de Farnborough International Airshow in Engeland. In 2015 werd de aanschaf nog uitgesteld, maar dankzij het extra geld van dit kabinet kunnen de toestellen alsnog worden gekocht. De verwachting is dat de Reapers vanaf de zomer van 2020 naar Nederland komen.