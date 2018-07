Agent niet vervolgd na schietincident Best

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant gaat een agent die betrokken was bij een schietincident in de avond van 3 oktober 2017 op het Raadhuisplein in Best, niet vervolgen. Uit onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken dat de agent gerechtvaardigd heeft geschoten.

Die dinsdag werd even na 19.00 uur melding gemaakt van een man die in de woning aan Raadhuisplein de inboedel had vernield, de gaskranen zou hebben opengedraaid en de bewoonster zou hebben bedreigd. De bewoonster had tevens gemeld dat die man in het bezit was van vuurwapens. Door leden van het arrestatieteam was de woning betreden en na onderzoek veilig verklaard. De man was niet meer in de woning aanwezig.

Geschoten

Enige tijd later kwam een melding van een man die met een vuurwapen op het Achterom in Best zou lopen. Het opgegeven signalement kwam overeen met het signalement van de man die eerder die avond de woning vernield zou hebben.

Hierop zijn meerdere politieambtenaren ter plaatse gegaan. Door een agent werd de man op het Achterom aangetroffen. Bij de aanhouding werd eerst een waarschuwingsschot gelost en daarna gericht geschoten op de benen. De man werd in het rechterbovenbeen getroffen en vervolgens aangehouden. Onder een auto bij de man lag een zwart pistool. Na onderzoek bleek het om een gasdrukwapen te gaan.

Onderzoek

Uit het onderzoek van de Rijksrecherche dat daarop volgde is vast komen te staan dat de agent uit noodweer heeft geschoten. De agent had doorgekregen dat de man in het bezit zou zijn van een vuurwapen, onder invloed van alcohol en amfetamine zou zijn en dat hij antecedenten had op het gebied van de Wet Wapens en Munitie. De agent was met deze kennis zeer alert op het gedrag van de man en moest er ernstig rekening mee houden dat hij een vuurwapen bij zich had, deze zou kunnen pakken en schieten. Op dat moment was er voor de agent een noodweer situatie ontstaan en mocht hij zichzelf verdedigen tegen de ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanval die hij kon verwachten.

De man moet zich later dit jaar voor de rechter verantwoorden voor vernieling van het huisraad, zware mishandeling en het dreigen met het openzetten van de gaskraan.