Man overleden na steekincident Den Haag, verdachte aangehouden

Het 43-jarige slachtoffer overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In de winkel is een man aangehouden, zijn identiteit is nog niet vastgesteld.

De politie startte direct een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Zo is onder andere de omgeving van de winkel voor sporenonderzoek afgezet en worden getuigen verhoord. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij zal worden gehoord.