Orde van Advocaten: ingrijpen bij ICT-drama rechterlijke macht

Op dit moment functioneren er twee rechtssystemen naast elkaar in Nederland. Bart van Tongeren, algemeen deken van de Orde van Advocaten in Nieuwsuur: 'Grote advocatenkantoren hebben veel kosten gemaakt voor het ontwikkelend van systemen om direct digitaal te kunnen procederen. Het probleem is dat die systemen nog steeds niet naar behoren werken. Ik vind dat meer dan teleurstellend.' In twee arrondissementen kan digitaal worden geprocedeerd, in de rest moet het nog gewoon via de post. Van Tongeren vindt dat de Raad voor de Rechtspraak met een oplossing moet komen.

KEI

Om de rechtzoekende dichterbij de rechtspraak te brengen werd het project Kwaliteit En Innovatie rechterlijke macht (KEI) in het leven geroepen. Dit project zou in 2018 het digitaal procederen mogelijk moeten maken. Er werd een ICT-systeem gebouwd waardoor verschillende partijen digitaal toegang zouden hebben tot de rechtspraak. Het gaat om rechters, advocaten, burgers en gerechtsdeurwaarders, maar ook overheidsdiensten zoals het UWV en de IND. Eind 2017 begonnen echter de problemen met Oracle, de ICT-leverancier. Die zal de ICT-techniek die wordt gebruikt nog maar een korte tijd, waarschijnlijk een paar jaar, ondersteunen. Het bedrijf is van strategie veranderd en wil overstappen op een techniek die werkt met een digitale bewaarplek: een cloud.

Oracle

Volgens vice-voorzitter Kees Sterk is de Raad voor de Rechtspraak verrast door de opstelling van Oracle. 'Willen we de ICT goed werkbaar maken dan moeten we verder investeren, maar nu is die investering niet toekomstbestendig. Daarom hebben besloten er niet mee verder te gaan.' Het gehele KEI ICT-project tot 1 januari 2018 heeft 205 miljoen euro gekost,