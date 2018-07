Meisje (4) verdronken in Waddinxveen

Dinsdag is een 4-jarig meisje in Waddinxveen verdronken.

Rond 20.30 uur kregen de hulpdiensten de melding dat in het water nabij de Vondellaan een meisje gevonden was. Door omstanders was het 4- jarige meisje, een inwoonster uit Waddinxveen, uit het water gehaald. Direct werd er gestart met de reanimatie. Ondanks de levensreddende handelingen overleed het meisjes ter plaatse. De politie onderzoekt de exacte toedracht. Omstanders wordt slachtofferhulp aangeboden.